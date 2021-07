Köln (ots) - In Deutschland blieben im vergangenen Jahr 60.000

Ausbildungsstellen unbesetzt. Demgegenüber standen mehr als 78.000

BewerberInnen, von denen 29.000 keinen Ausbildungsplatz bekamen und 49.000

aufgrund einer Bewerbungsabsage eine Alternative zur Ausbildung starteten.

Angebot und Nachfrage finden auf dem Ausbildungsmarkt somit immer schwerer

zusammen. Die Corona-Pandemie verstärkte den Negativtrend - im Jahr 2020

erreichte das Angebot und die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ein neues

Rekordtief. Der sich besonders stark beschleunigende Rückgang der Bewerbenden

wird in den kommenden Jahren deutliche Auswirkungen auf die Fachkräftesicherung

haben. Dies belegt die aktuelle repräsentative Studie des Kompetenzzentrum

Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft (IW).



Die duale und schulische Ausbildung ist nach wie vor das Rückgrat der

Fachkräftesicherung in Deutschland. Knapp 70 Prozent aller offenen Stellen für

Qualifizierte waren im Jahresdurchschnitt 2020 für Fachkräfte mit einer

abgeschlossenen Berufsausbildung ausgeschrieben. Doch der Ausbildungsmarkt gerät

zunehmend unter Druck. So sank nicht nur das Angebot an Ausbildungsplätzen von

2007 bis 2020 um 18,1 Prozent, auch die Nachfrage ging um 24,6 Prozent - und

damit noch stärker - zurück. Gleichzeitig finden Unternehmen und Bewerbende

immer schwerer zueinander. Denn obwohl im vergangenen Jahr 60.000

Ausbildungsstellen unbesetzt blieben, erhielten 29.000 Bewerbende keinen

Ausbildungsplatz. Weitere 49.000 suchten sich aufgrund der Bewerbungsabsage eine

Alternative zur Ausbildung. Ein wichtiger Grund für die Passungsprobleme:

Berufswünsche der BewerberInnen entsprechen häufig nicht dem Bedarf der

Unternehmen. Auch regionale Unterschiede spielen eine Rolle. So finden

angebotene Stellen, die räumlich nur schwer für SchulabgängerInnen erreichbar

sind, keine InteressentInnen.









Der Rückgang der Bewerbenden hat sich in der Corona-Pandemie in den letzten

beiden Jahren noch einmal beschleunigt. Besonders betroffen sind Branchen, wie

Hotellerie und Gastronomie: "Der coronabedingte massive Rückgang der dualen

Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie gefährdet die Erholung der Branche. Wir

dürfen nicht zulassen, dass die Pandemie eine Abwärtsspirale für die Ausbildung

in Gang setzt, die die Fachkräftesicherung in Deutschland insgesamt bedroht.

Denn nur wenn langfristig genügend Nachwuchs ausgebildet wird, können

Fachkräfteengpässe verringert werden. Daher begrüßen wir die gemeinsamen

Anstrengungen von Politik und Wirtschaft, wieder mehr vielversprechende

Perspektiven für Auszubildende und Ausbildungsunternehmen zu schaffen", so

DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.



Unternehmen reagierten auf den Fachkräftemangel und erhöhten ihr

Ausbildungsplatzangebot: So stieg das Angebot in den letzten neun Jahren in

Berufen mit Fachkräfteengpässen um 6,0 Prozent, während es in Berufen ohne

Fachkräfteengpässe um 23,5 Prozent sank. "Ich bin überzeugt, dass in den

Branchen, die aktuell händeringend um Fachkräfte werben, spannende und

aussichtsreiche Aufgaben für junge Menschen warten. Deshalb müssen wir Menschen

gezielt für solche Berufe begeistern. Ein Vorteil ist außerdem, dass

interessierte Bewerber auch die größtmögliche Chance auf eine schnelle Zusage

haben", sagt Mittelstands- und Tourismusbeauftragter der Bundesregierung Thomas

Bareiß MdB. So lag der Anteil unversorgter BewerberInnen in diesen Berufen mit

9,5 Prozent deutlich niedriger als in Berufen ohne Fachkräfteengpässe mit 17,0

Prozent.



Über das KOFA: Das Projekt KOFA (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) am

Institut der deutschen Wirtschaft startete im Mai 2011 und wird durch das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Der Fokus des

Projekts liegt in der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

bei der Fachkräftesicherung und der Gestaltung ihrer Personalarbeit. Das KOFA

bietet auf seiner Homepage ( http://www.kofa.de ) konkrete Handlungsempfehlungen

und Praxisbeispiele.



