FREENOW va proposer à ses utilisateurs des milliers de véhicules partagés SHARE NOW à travers l'Europe (FOTO)

Paris (ots) - Les sociétés soeurs allient leurs forces. SHARE NOW, pionnière de

l'autopartage, présente en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie

s'associe avec la plateforme de mobilité leader en Europe, FREENOW.



FREENOW, plateforme de mobilité leader en Europe, et SHARE NOW, pionnier de

l'autopartage et leader sur le marché, signent un partenariat européen et

rendent les voitures SHARE NOW disponibles dans la plateforme multimodale

FREENOW. L'intégration technique débutera dès la fin du mois de juillet. Ainsi,

les utilisateurs français, allemands, espagnols et italiens pourront réserver

leurs véhicules directement via l'app FREENOW.







AG unissent leurs forces



Deux partenaires stratégiques sur leur marché : d'une part, FREENOW, à l'origine

plateforme de VTC devenue plateforme de mobilité multimodale intégrant tous les

modes de transport, allant des VTC aux trottinettes en passant par les scooters

et les vélos électriques et les taxis dans certains pays d'Europe.



D'autre part, SHARE NOW, leader sur son marché et présent dans 16 villes

européennes avec environ 11 000 véhicules, dont 2 900 électriques , déjà utilisé

par plus de trois millions de personnes.



Olivier Reppert, CEO de SHARE NOW, explique : " C'est un grand pas en avant pour

nous. Avec ce partenariat, nous pouvons proposer notre service à encore plus de

personnes en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. L'autopartage est

devenu une partie intégrante de la mobilité urbaine d'aujourd'hui, offrant aux

utilisateurs la flexibilité et la fiabilité dont ils ont besoin pour se

déplacer. Nous ne percevons pas l'autopartage comme un concurrent des autres

moyens de transport, mais plus comme un moyen de transport complémentaire

significatif. Chacun peut ainsi créer sa propre combinaison de mobilité basée

sur ses préférences. C'est pourquoi nous nous réjouissons à l'idée de ce

partenariat avec FREENOW, et d'autres à venir. "



Sebastien Oebel, COO de FREENOW, explique : " Je suis très fier que nous soyons

en mesure de fournir aux utilisateurs de FREENOW la plus grande variété de

véhicules possible en Europe. Nos équipes se sont fortement mobilisées ces

derniers mois pour rendre cela possible. Les citadins veulent aujourd'hui de la

flexibilité pour se déplacer d'un point A à un point B, et ce besoin s'est même

accru avec la levée des restrictions suite à la pandémie. Ensemble avec SHARE

NOW, nous offrons une réponse à cela et nous sommes impatients de nouer d'autres

partenariats dans le futur, qu'il s'agisse d'autopartage ou d'autres solutions



