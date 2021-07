FREE NOW annuncia l'integrazione del car sharing di SHARE NOW in tutta Europa (FOTO)

Milano (ots) - Le aziende sorelle uniscono le loro forze: il pioniere del car

sharing SHARE NOW collaborerà in Germania, Francia, Spagna e Italia con la

piattaforma di mobilità leader in Europa, FREE NOW.



FREE NOW, la piattaforma di mobilità multimodale leader in Europa, e SHARE NOW,

leader europeo di mercato e pioniere del car sharing a flusso libero, annunciano

oggi di aver firmato un accordo per rendere disponibili le auto SHARE NOW

tramite l'app FREE NOW. L'integrazione tecnica avverrà a partire dalla fine di

luglio, consentendo agli utenti di Francia, Germania, Spagna e Italia di

prenotare le loro corse in car sharing in modo flessibile attraverso l'app FREE

NOW.







loro rispettivi punti di forza: FREE NOW è diventata la piattaforma aggregatrice

leader per i servizi di mobilità, offrendo il maggior numero di mezzi - dalle

automobili elettriche e a combustione, ai monopattini, scooter elettrici e taxi

- a più di 50 milioni di utenti. SHARE NOW come leader del mercato europeo è

presente in 16 città d'Europa con circa 11.000 veicoli, 2.900 dei quali sono

elettrici. Più di tre milioni di clienti hanno già utilizzato il servizio di

SHARE NOW.



Olivier Reppert, CEO di SHARE NOW , ha affermato: "Questa partnership

rappresenta un importante passo avanti per noi, in quanto ci permette di offrire

il nostro servizio ad un maggior numero di utenti in Germania, Francia, Italia e

Spagna. Il car sharing è diventato parte integrante della mobilità urbana,

garantendo la flessibilità e l'affidabilità di cui le persone hanno oggi bisogno

per spostarsi. Non percepiamo il nostro servizio come in competizione con altre

forme di trasporto, ma piuttosto come complementare ad esse, divenendo

un'aggiunta significativa e di valore per i cittadini. Ognuno può creare il

proprio stile di mobilità in base alle preferenze individuali. Ecco perché non

vediamo l'ora di inaugurare questa partnership con FREE NOW e molte altre a

venire".



Marc Berg, CEO di FREE NOW , ha detto: "Sono molto orgoglioso del fatto che

siamo in grado di fornire agli utenti dell'app FREE NOW la più ampia varietà

possibile di mezzi di trasporto in Europa. In base al numero di veicoli

prenotabili, ci qualifichiamo senza dubbio come leader di mercato in Europa. Il

nostro team ha fatto un grande lavoro negli ultimi mesi per far sì che ciò

accadesse. La gente vuole la flessibilità per viaggiare dal punto A al punto B -

e questo bisogno è anche aumentato dopo che le maggiori restrizioni legate alla Seite 2 ► Seite 1 von 2



