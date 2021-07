FREE NOW integriert Carsharing-Fahrzeuge von SHARE NOW europaweit in seine App (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Unternehmen des Daimler Mobility und BMW Group JointVentures bündeln ihr Angebot: Carsharing-Pionier SHARE NOW undMobilitäts-Marktführer FREE NOW kooperieren in Deutschland, Frankreich, Spanienund Italien.FREE NOW, Europas führende Multimobilitäts-Plattform, und SHARE NOW,europäischer Marktführer und Vorreiter im Bereich Carsharing, starten eineoffizielle Partnerschaft. Die technische Integration der Fahrzeuge von SHARE NOWbeginnt Ende Juli. Dann können Nutzer in Frankreich, Deutschland, Spanien undItalien ihre Carsharing-Fahrten flexibel über die FREE NOW App buchen. InDeutschland startet die Kooperation mit SHARE NOW zunächst in Frankfurt undStuttgart, weitere Städte sind in Planung.

Mit diesem strategischen Schritt bündeln die Unternehmen ihre jeweiligenStärken: FREE NOW hat sich in den letzten Jahren zur führenden Plattform fürMobilitätsdienstleistungen entwickelt und bietet mehr als 50 Millionen Nutzerndas größte Mobilitäts-Portfolio bestehend aus Taxis, E-Taxis, Mietwagen mitChauffeur, eScooter, eMopeds und Carsharing-Fahrzeugen an. SHARE NOW ist alseuropäischer Marktführer in 16 europäischen Städten mit rund 11.000 Fahrzeugen,davon 2.900 elektrisch, vertreten. Mehr als drei Millionen Kunden nutzen denService von SHARE NOW bereits.Olivier Reppert, CEO von SHARE NOW , sagt: "Das ist ein großer Schritt für uns.Mit dieser Partnerschaft können wir unseren Service noch mehr Menschen inDeutschland, Frankreich, Italien und Spanien bereitstellen. Carsharing ist einintegraler Bestandteil der urbanen Mobilität geworden, der den Menschen dieFlexibilität und Zuverlässigkeit bietet, um sich fortzubewegen. Wir sehenCarsharing nicht als Konkurrenz zu anderen Verkehrsmitteln, sondern vielmehr alssinnvolle Ergänzung. Jeder kann sich seinen eigenen Mobilitätsmix nach seinenindividuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Wir freuen uns auf die Partnerschaftmit FREE NOW und die Kooperation mit vielen weiteren Partnern in der Zukunft."Marc Berg, CEO von FREE NOW , ergänzt: "Ich bin sehr stolz, dass wir den Nutzernder FREE NOW App die größtmögliche Mobilitätsvielfalt in Europa anbieten können.Gemessen an der Anzahl aller buchbaren Fahrzeuge sind wir der klare Marktführerin Europa. Unsere Teams haben in den letzten Monaten großartige Arbeitgeleistet, um das möglich zu machen. Die Menschen wollen Flexibilität, um von Anach B zu kommen. Dieses Bedürfnis hat sich nach der Aufhebung der meistenPandemie-Einschränkungen noch verstärkt. Gemeinsam mit SHARE NOW kommen wir demWunsch der Menschen nach flexibler Mobilität nach. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit vielen weiteren Partnerunternehmen in Zukunft - sei es im