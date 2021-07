Foto: finanzbusiness Michael Jaffé findet Käufer für Wirecard-Tochter in Indonesien Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 24 | 0 | 0 12.07.2021, 11:03 | Der Insolvenzverwalter kann auch die Verkäufe in Hongkong und Malaysia abschließen. Er spricht von substanziellen Rückflüssen an die deutschen Insolvenzmassen.

