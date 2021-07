BRAIN übernimmt größten US-Mitbewerber (korrekt)

Im zweiten Absatz, letzter Satz muss es statt: "Für den Zeitraum Januar-Dezember `99 plant CMI einen Umsatz von <<30 Mio. US$ (rd. 54 Mio. DM)>> bei einem positiven Ergebnis." folgendermaßen lauten: "Für den Zeitraum Januar-Dezember `99 plant CMI einen Umsatz von <<20 Mio. US$ (rd. 37 Mio. DM)>> bei einem positiven Ergebnis."

BRAIN International übernimmt größten US-Mitbewerber Jetzt mit über 1.200 Installationen weltweit größter Anbieter von Anwendungen für Automobil-Zulieferer und Nummer 1 im US-Zulieferermarkt

Breisach, 17.09.1999 - Mit der Übernahme von 100% der Geschäftsanteile der US amerikanischen CMI Competitive Solutions Inc., Grand Rapids, Michigan verbucht BRAIN International einen strategisch außerordentlich wichtigen Erfolg. Das Softwarehaus ist nun mit über 1.200 Installationen zum weltweit größten Anbieter von SCM-Software (Supply Chain Management) für Automobil-Zulieferer aufgestiegen und hat damit eines seiner wesentlichsten strategischen Ziele erreicht. Mit dem Kauf von CMI-CS, dem bisher größten Wettbewerber im US-amerikanischen Markt, ist es BRAIN International neben der Sicherung der notwendigen Reputation gelungen, eine signifikante Größe zu überschreiten - was gerade in den USA von besonderer Bedeutung ist.

Die CMI-CS erzielte im Geschäftsjahr 1998/99 (Juni - Mai) einen Umsatz von 16,3 Mio. US$ (rd. 29,8 Mio. DM) und betreut mit 130 Mitarbeitern mehr als 400 Installationen ausschließlich bei Automobil-Zulieferern. Das 1980 gegründete amerikanische Softwarehaus konnte seinen Umsatz in den letzten beiden Jahren um durchschnittlich 47% steigern. Für den Zeitraum Januar-Dezember `99 plant CMI einen Umsatz von 20 Mio. US$ (rd. 37 Mio. DM) bei einem positiven Ergebnis.

Die beiden BRAIN US-Tochterunternehmen BRAIN North America Inc., Detroit und CMI-CS, Grand Rapids, rechnen im laufenden Kalenderjahr mit einem addierten Um- satz von über 50 Mio. DM. Aufgrund der Übernahme der CMI-CS zum 16.9.99 fließen in 1999 zusätzlich 16 Mio. DM in den Konzernumsatz. Durch die Akquisition rechnet BRAIN International im Rahmen der 5-Jahresplanung damit, im Jahr 2004 den bisher geplanten US-Umsatz auf 200 Mio. DM zu verdoppeln.

Die Aktivitäten der beiden BRAlN-Tochtergesellschaften werden künftig unter der neu gegründeten BRAIN North America Holding Inc. mit Sitz in Grand Rapids gebündelt.

Die Akquisition steht unter dem Vorzeichen hoher Wachstumsraten. Im Markt für Supply-Chain-Management in der Automobil-Zulieferindustrie rechnet das Markt forschungsinstitut AMR Research mit einer Steigerung von durchschnittlich 48% in den kommenden fünf Jahren. Dies bedeutet ein Wachstum des Marktvolumens von knapp 5 Milliarden DM in 1998 auf rund 35 Milliarden DM in 2003. Über 60% werden hierbei vom US-Markt dominiert. Nach neuesten Umfragen von PriceWaterhouse- Coopers planen mehr als 60% der deutschen Automobil-Zulieferer in den kommenden zwölf Monaten mindestens eine Akquisition und hiervon mehr als die Hälfte in NAFTA-Ländern. Diese Umfrageergebnisse untermauern die positiven Erwartungen von BRAIN International in diesem Markt. Bereits heute stellt die USA mit mehr als 10.000 Automobil-Zulieferern ein größeres Potential als Gesamt-Europa dar.