(In der am 9.07.2021 um 19.54 Uhr gesendeten Meldung wird im 3. Absatz, 2. Satz die Zahl der Infizierten in einer Disco berichtigt. Es waren 200 rpt 200.)

DEN HAAG (dpa-AFX) - Wegen einer enorm gestiegenen Zahl an Neuinfektionen haben die Niederlande eine Reihe von Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Clubs und Discos müssen von Samstag an erneut schließen. Für Gaststätten ist um Mitternacht Schluss, wie Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag mitteilte. Nach nur knapp zwei Wochen bedeutet das wieder das vorläufige Aus fürs Nachtleben.