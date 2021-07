BARCLAYS stuft DIALOG SEMICONDUCTOR auf 'Equal Weight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Gardiner

Analysiertes Unternehmen: DIALOG SEMICONDUCTOR

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 67,50

Kursziel alt: 67,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Die Halbleiterknappheit dürfte in der anstehenden Berichtssaison im Technologiesektor das wohl wichtigste Thema werden, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Chipsektor sehe er vor diesem Hintergrund generell positiv, Kapazitätsengpässe dürften den Schwung bei Chipproduzenten aber auch 2022 noch begrenzen./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 02:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.