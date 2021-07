Foto: finanzbusiness Aareal Bank vergibt ersten grünen Hypothekenkredit Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 21 | 0 | 0 12.07.2021, 11:45 | Wann ist ein Gebäude ökologisch nachhaltig? Die Aareal Bank hat sich mit der Antwort Zeit gelassen - doch jetzt ist das Regelwerk fertig: Der erste "grüne" Kredit ging an einen institutionellen Investor in Australien. Weitere sollen in Kürze folgen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer