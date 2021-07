Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX-TECHNIK Index-Radar rät zu Geduld - Nach Sommerpause 16 500 Punkte drin Die Marktbeobachter von Index-Radar raten den Anlegern in der Sommerpause zu Geduld mit dem Dax . "Mit Ausnahme des statistisch eher starken Juli herrscht an den Börsen bis September Flaute", erklärte der Chartexperte Andreas Büchler in einer am …