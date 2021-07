Seit unserer letzten Empfehlung am 29.4.2020 hat sich der Kurs mehr als verdreifacht auf aktuell 10,15 Euro. Besteht weiteres Potential? – Wir sprechen mit Achim Plate.

Seit unserer letzten Empfehlung am 29.4.2020 hat sich der Kurs mehr als verdreifacht auf aktuell 10,15 Euro. Besteht weiteres Potential? – Wir sprechen mit Achim Plate. Der CEO führt die herausragende Performance zum großen Teil auf „starkes, operatives Wachstum“ zurück. Binnen Jahresfrist hat der Vermögensverwalter die Assets under Management nahezu verdoppelt auf 2 Milliarden Euro. In drei Jahren möchten die Hamburger das verwaltete Vermögen sogar auf 7 Milliarden schrauben. Im Verhältnis dazu erscheint der Börsenwert – 135 Millionen – immer noch gering. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: Die Hanseaten managen acht Publikumsfonds. Sie bieten zudem eine individuelle Vermögensverwaltung an. Außerdem haben die Nordlichter einige Millionen investiert in einen Robo Advisor, der auf Basis Künstliche Intelligenz und einem Algorithmus die besten Fonds aus einem Universum mit 12.000 Fonds und etwa 1.500 ETFs sowie 5.000 Aktien aussuchen soll. Basis der Vermögensanlage sind dabei die kundenindividuellen Anlagepräferenzen. Die digitalen Aktivitäten sind gebündelt in einer Tochter von Lloyd Fonds. Eine tokenbasierte Finanzierung soll jetzt 5 Millionen einspielen für rund 10% an der Tochter. Derzeit wird das digitale Geschäftsfeld vom Markt also insgesamt mit 50 Millionen taxiert. Somit werden die beiden anderen Sparten von der Börse insgesamt mit 85 Millionen bewertet. Nicht viel angesichts des kräftigen Wachstums. Neben den 7 Milliarden als Ziel für die AuM möchten die Hamburger bis Ende 2024 eine operative Gewinnmarge (Ebitda) von mehr als 45% erreichen. Dieses Ziel ist bereits heute so gut wie erreicht mit 43% gemäß der vorläufigen Halbjahresresultaten. Der Umsatz hat sich im ersten Semester knapp verdreifacht auf 18,1 Millionen. Für das Gesamtjahr schätzen wir das Ebitda auf rund 13 Millionen. Das Multiple gut 10. Nicht viel für einen wachstumsstarken Vermögensverwalter. Vorstandschef Plate möchte die Konsolidierung der Branche für den einen oder anderen Zukauf nutzen. Das ist Teil der Wachstumsstrategie. Lloyd Fonds investiert in die drei Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Nutzerzentrierung. Fazit: Die Wachstumsstory überzeugt. Kursziel 15 Euro.