XBiotech kündigt Dividenden für die Inhaber von Stammaktien an

AUSTIN, Texas, July 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Verwaltungsrat von XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) („XBiotech“) schüttet eine außerordentliche Bardividende von etwa 2,50 USD je Aktie oder insgesamt bis zu 75 Millionen USD an die Inhaber von Stammaktien des Unternehmens aus. Diese einmalige Sonderdividende ist am 23. Juli 2021 an die bei Geschäftsschluss am 16. Juli 2021 eingetragenen Aktieninhaber zahlbar.



„Die nachgewiesene Fähigkeit von XBiotech, hoch bewertete Medikamentenkandidaten zu entwickeln, Einnahmen aus dem Vertragsgeschäft, der umsichtige Einsatz von Betriebskapital, Schuldenfreiheit und sehr bedeutende neue Chancen in unserer Pipeline haben die Flexibilität in Bezug auf unsere Bilanz geschaffen, die es uns ermöglicht, den Aktionären diese Dividende zu zahlen,“ so John Simard, Vorsitzender des Verwaltungsrats und CEO von XBiotech.