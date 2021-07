Versus Systems wird treibende Kraft für die Einbindung von Fans bei der Cowboy- und Rodeoveranstaltung Days of ’47 in Salt Lake City, Utah (USA)

Rodeo-Fans können Versus-Spiele in der zweiten Etappe der WCRA Triple Crown of Rodeo sowohl vor Ort als auch interaktiv spielen

LOS ANGELES, 12. Juli 2021 – Versus Systems Inc. („Versus“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen vom 20. bis 24. Juli 2021 für Fans, die an der Cowboy- und Rodeoveranstaltung Days of ’47 in Salt Lake City, Utah (USA) teilnehmen, Live-Erlebnisse im Stadion sowie Second-Screen-Interaktionen bereitstellen wird. Das einzige Goldmedaillen-Rodeo der Welt, powered by Versus, ist die zweite Etappe der Veranstaltungsreihe Triple Crown of Rodeo der World Champions Rodeo Alliance.

„Wir sind begeistert, dass wir wieder einmal den Maßstab für technische Innovationen im Rodeo-Sport setzen“, sagte Tommy Joe Lucia, General Manager, Days of ’47 Cowboy Games & Rodeo. „Für unsere Fans bei den Days of ’47 bietet das eine großartige neue Erweiterung und hilft uns, unsere Cowboy- und Rodeoveranstaltung auf alle Teilnehmer und Zuschauer auszudehnen. Die 10 Bestplatzierten nach Gesamtpunktzahl werden am Ende der Veranstaltung mit Preisen ausgezeichnet.“

Die Cowboy- und Rodeoveranstaltung Days of ’47, die im Rodeo den Goldstandard darstellt, umfasst Bareback Riding, Saddle Bronc Riding, Bull Riding, Team Roping, Tie-Down Roping, Breakaway Roping für Frauen, Barrel Racing und Steer Wrestling. Versus wird die interaktiven Spiele des Events mit XEO und der Versus Predictive Gaming Platform betreiben. XEO wird Spiele, Abstimmungen und Belohnungen hosten, bei denen Fans die Möglichkeit haben, Preise zu gewinnen. Während des Rodeos können Fans (im Stadion wie auch zu Hause) über das Erlebnis „Pick the Podium“ ihre Tipps für den Gewinner jedes Wettkampfs abgeben, indem sie für alle fünf Veranstaltungen die Versus Predictive Gaming Platform nutzen. Versus wird für die Days of ’47 außerdem professionelle Dienstleistungen zur Verfügung stellen, um die Organisatoren während der Veranstaltung bei der Erstellung von Inhalten und dem Betrieb zu unterstützen.

„Wir sind über unsere Partnerschaft mit Days of ’47 begeistert, um diese Cowboy- und Rodeoveranstaltung für Fans noch unterhaltsamer zu gestalten“, sagte Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems. „Die Ausweitung unseres Engagements mit Days of ’47, einem Partner, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, zeigt den einzigartigen Wert, den die Versus-Preisverleihungsplattform und unser professionelles Serviceteam den Veranstaltern von Live-Events bieten können. Versus freut sich darauf, ein Teil der Days of ’47 zu sein, der nächsten Etappe der WCRA Triple Crown of Rodeo.“