Tochtergesellschaften von Werfen vereinen sich unter einem Namen und einer Marke

IL, Inova und Biokit gehören jeweils seit 1992, 2009 bzw. 1973 zu Werfen und werden ab sofort unter dem Namen „Werfen" laufen. Außerhalb Nordamerikas ist das Unternehmen seit 2014 als Werfen bekannt.

„Diese Transformation stellt eine natürliche Entwicklung für Werfen dar. Sie soll unsere internationale Führungsposition in der Spezialdiagnostik stärken und sich positiv auf unsere Innovationsfähigkeit auswirken und Mehrwert für unsere Kunden generieren", sagt Carlos Pascual, CEO von Werfen. „Durch die gemeinsame Nutzung einer globalen Identität, mit der gleichen Vision und identischen strategischen Zielen, werden unsere Teams auf der ganzen Welt ihre Zusammenarbeit maximieren und neue Standards für Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Hämostase sowie Akutversorgungs-, Autoimmunitäts- und OEM-Diagnostik setzen."

Die strategischen Zentren für die wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens werden nun von Chief Operating Officers geleitet und als Werfen Headquarters und Technologiezentren betrieben. Dazu gehören Hämostase und Akutversorgungsdiagnostik in Bedford, MA, USA; Autoimmunitätsdiagnostik in San Diego, CA, USA; und Original Equipment Manufacturing (OEM) in Barcelona, Spanien. Weitere Technologiezentren befinden sich in Orangeburg, NY, USA; San Diego, CA, USA; und München, Deutschland.

Das Management und die Organisation von Werfens kommerziellen Aktivitäten in Nordamerika mit den Bereichen Hämostase, Akutversorgung und Autoimmunität wird in Bedford, MA, unter der Leitung von Senior Vice President Brian P. Durkin konsolidiert. Die Außendienst- und Kundenservice-Funktionen werden über Geschäftslinien hinweg vereinheitlicht, während Vertrieb, Anwendungen, Marketing und technischer Support weiterhin individuell verschieden bleiben.