Deenova baut Erfolgsserie in Italien durch Neunjahresvertrag mit ASST Vimercate Hospitals aus

Deenova gab heute öffentlich bekannt, dass sich der bemerkenswerte Erfolg auf dem europäischen Markt im Jahr 2020 jetzt im Jahr 2021 in Italien stetig ausgeweitet hat, und zwar mit dem jüngsten Auftrag, den Deenova nach einer öffentlichen Ausschreibung von ASST Vimercate Hospitals erhalten hat. Der Vertrag hat die Lieferung von mehreren Einzeldosierungsrobotern des Typs D1, darunter sechs Universalstationen, von über 40 Modulen bestehend aus Barcode-, Kühl- bzw. Betäubungsmittelschränken sowie die kontinuierliche Nutzung der weltweit führenden Deenova-Komplettservicelösungen für die Einzeldosen- und Mehrfachdosen-Verabreichung von Medikamenten zum Inhalt.

Giorgio Pavesi, Geschäftsführer von Deenova in Italien, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Es handelt sich hierbei um eine Bestätigung unserer europäischen Marktdynamik, die im Jahr 2020 einsetzte: Wir bieten führenden Krankenhäusern in Europa neue Geschäftsroboter- und Serviceverträge und liefern darüber hinaus zusätzliche Technologien und komplexe Dienstleistungen an Bestandskunden von Deenova. Dies zeigt deutlich, dass unsere Bestandskunden, beispielsweise das Krankenhaus Vimercate, nach wie vor sehr zufrieden mit unseren Automatisierungslösungen sind.“