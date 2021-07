Covestro Raises EBITDA Outlook After Q2 Beats Consensus Autor: PLX AI | 12.07.2021, 14:11 | 30 | 0 | 0 12.07.2021, 14:11 | (PLX AI) – Covestro outlook FY EBITDA EUR 2,700-3,100 million, up from EUR 2,200 million-2,700 million previously.Covestro outlook for core volume growth is expected - unchanged - to be between 10% and 15%Covestro outlook for free operating cash … (PLX AI) – Covestro outlook FY EBITDA EUR 2,700-3,100 million, up from EUR 2,200 million-2,700 million previously.Covestro outlook for core volume growth is expected - unchanged - to be between 10% and 15%Covestro outlook for free operating cash … (PLX AI) – Covestro outlook FY EBITDA EUR 2,700-3,100 million, up from EUR 2,200 million-2,700 million previously.

Covestro outlook for core volume growth is expected - unchanged - to be between 10% and 15%

Covestro outlook for free operating cash flow (FOCF) is raised to be between EUR 1,600 million and EUR 2,000 million from between EUR 1,300 million and EUR 1,800 million previously

ROCE outlook between 16% and 20%, up from between 12% and 17% previously

Q2 EBITDA EUR 815 million vs. estimate EUR 812 million

Sees further improved business outlook for the second half-year



