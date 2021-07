Volkswagen hat mit starken Halbjahreszahlen aufgetrumpft und den Vertrag von Konzernchef Herbert Diess bis 2025 verlängert. Der Aktie tut das nach den erlittenen Niederlagen in den vergangenen Wochen scheinbar gut.

Für Christoph Geyer, CFTe Technischer Analyst und stellvertretender Regionalmanager der VTAD Frankfurt, stellt das ein Zeichen der Stärke dar. „Im Bereich zwischen 180 und 200 Euro hat sich in den vergangenen Jahren eine Zone etabliert, die zunächst als Widerstand fungierte und in diesem Jahr zur Unterstützung wurde. Hier konnte der Kurs nun zweimal halten“, betont Geyer.

Um die 40 Euro büßte die VW-Aktie seit Anfang Juli ein. Den Aktionären Sorge bereitet haben dürften Rechtstreitniederlagen im Dieselgate-Skandal in den USA wie jüngst in Ohio, die empfindliche Kartellstrafe der EU in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro, der Halbleitermangel sowie die schwächeren Absatzzahlen in China. Die Aktie fand erst nahe der 200-Euro-Marke Halt. Nun legt sie aber wieder kräftig zu. Mit den vorläufigen Eckdaten für das 1. Halbjahr 2021, die der Wolfsburger Autokonzern am Freitag mitteilte, scheint der DAX-Riese das Ruder herumgerissen zu haben: VW geht von einem operativen Gewinn von rund elf Milliarden Euro aus.

„Aktuell besteht eine gute Chance darauf, dass die 200er-Marke erneut gehalten und als Sprungbrett zu einer neuen Anstiegsbewegung genutzt werden könnte. Die Bewegung zum Schluss der vergangenen Woche lässt jedenfalls ebenso eine solche erwarten wie die anziehenden Umsätze in diesem Zusammenhang. Auch die Indikatoren haben Kaufsignale gegeben oder stehen kurz davor“, so der technische Analyst weiter. Geyers Fazit: Für einen erneuten kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend sei somit der Boden bereitet.

Für Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM), sind die Halbjahreszahlen in Anbetracht der Corona-Krise erstaunlich. Aber man müsse erstmal den endgültigen Geschäftsbericht abwarten, um sehen zu können, wie sich die Summe ergibt – gerade mit Blick auf die Absatzzahlen in China oder Kurzarbeitergelder. Die finanziellen Kennzahlen für das 1. Halbjahr 2021 sollen am 29. Juli 2021 veröffentlicht werden. Der Engpass an Halbleitern, den Bratzel kritisch sieht, hat sich laut VW verschoben und wird eher zu Beeinträchtigungen im 2. Halbjahr führen.

Ein weiteres Problem, das der CAM-Direktor ausmacht, sind Strafgelder, die aus Compliance-Verletzungen resultieren. Erst vor einer Woche hatte die EU-Kommission VW und Daimler wegen Kartellbildung zu Millionenstrafen verdonnert. „Die EU muss ein rechtliches Rahmenwerk entwickeln, das festhält, was zukünftig an Kooperationen möglich ist. Sonst wird es schwer, sich zum Beispiel gegen chinesische Player am Markt durchsetzen zu können, sagt Bratzel.

Diess bleibt bis 2025

Die Vertragsverlängerung von VW-Chef Herbert Diess bis zum Herbst 2025 begrüßt Bratzel: „Der klare Kurs auf Elektromobilität und die digitale Vernetzung sorgen nach dem Diesel-Skandal wieder für ein positives Image und stärken gleichzeitig die Position von Diess. Zusammen mit der Führungsriege um Oliver Blume (Porsche-Chef), Ralf Brandstätter (VW-Markenchef) und Markus Duesmann (Audi-Chef) wird er die Synergien heben, die solche enormen Gewinne wie die im ersten Halbjahr 2021 möglich machen.“

Reichlich Potential sieht auch die Investmentbank Warburg Research, die die Volkswagen-Vorzugsaktien nach den vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro beließ. „Vor dem Hintergrund des außerordentlich starken operativen Gewinns und Auto-FCF, der jüngsten Kursschwäche und dem anstehenden Strategietag am 13. Juli 2021, der den Aktienkurs weiter antreiben könnte“, empfehlen die Analysten Mustafa Hidir und Marc-René Tonn VW klar zum Kauf. Zudem gehen sie in ihrem Bericht davon aus, dass eine deutliche Erholung der Nachfrage in Europa und den USA die Profitabilität im ersten Halbjahr gestärkt haben sollte. Lediglich die Region China sollte im 2. Quartal im Vergleich zur Vorjahresbasis, die nach einem pandemiebedingten Rückgang im 1. Quartal 2020 eine deutliche Erholung verzeichnete, rückläufig gewesen sein, schreiben die beiden Autoren weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion