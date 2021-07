STIFEL stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat das Kursziel für RWE von 40,20 auf 43,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Tessier erwartet, dass der Energiekonzern seine jährlichen Investitionspläne im Bereich der Erneuerbaren Energien noch in diesem Jahr verdoppeln könnte. Dies ermögliche eine niedrigere Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:02 / EDT





