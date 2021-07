BioAgilytix begrüßt Amanda L. Hays, Ph.D. in seinem Team als wissenschaftliche Mitarbeiterin

Durham, North Carolina (ots/PRNewswire) - BioAgilytix, ein führendes

bioanalytisches Labor, das sich auf die Bioanalyse großer Moleküle spezialisiert

hat, begrüßt Amanda L. Hays, Ph.D., in seinem Team als wissenschaftliche

Mitarbeiterin. Dr. Hays wird unseren Kunden beratend zur Seite stehen und das

BioAgilytix-Team bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien für die

bioanalytische Assay-Entwicklung und regulierte Assay-Validierung

wissenschaftlich beraten.



"Ich bin mehr als begeistert, dem erstklassigen wissenschaftlichen Team von

BioAgilytix beizutreten", sagte Dr. Hays. "BioAgilytix hat bereits einen so

guten Ruf in diesem Bereich, und ich freue mich darauf, unsere Kunden weiterhin

bei ihrem Bestreben zu unterstützen, lebensrettende Medikamente auf den Markt zu

bringen."





Dr. Hays verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Laborerfahrung in verschiedenenBereichen, einschließlich Pharmakologie, Arzneimittelstoffwechsel, Immunoassays,Immunogenität, Biomarker und Durchflusszytometrie. Sie verfügt über einebesondere Expertise in der Führung von Kunden von präklinischen über klinischeStudien der Phase III bis hin zu Studien nach der Markteinführung. Bevor sie zuBioAgilytix kam, war sie als Director of Bioanalytical Science bei PRA HealthSciences tätig, wo sie die globale wissenschaftliche Leitung und technischeFührung des bioanalytischen Labors für große Moleküle von PRA übernahm. Dr. Haysist der stellvertretende Vorsitzende der AAPS Biomarkers and Precision MedicineCommunity und hat in den letzten Jahren mehrere ehrenamtliche Führungspositionenin der AAPS übernommen. Sie erwarb ihren Doktortitel in Pharmakologie an derUniversity of Kansas Medical Center in Kansas City, Kansas."Wir sind begeistert, Amanda in unserem Team zu haben. Ihre umfassende Expertisein der Bioanalyse großer Moleküle, ihre frühere CRO-Erfahrung und ihre Präsenzin der Industrie werden für unsere Kunden von großem Wert sein, wenn wir siedabei unterstützen, Therapeutika zu den Patienten zu bringen", sagte Dr. JimMcNally, Chief Scientific Officer von BioAgilytix.Informationen zu BioAgilytixBioAgilytix ist ein führendes bioanalytisches Testlabor mit Spezialisierung aufdie Bioanalyse großer Moleküle. Mit Laborstandorten in Hamburg, in der ResearchTriangle in North-Carolina sowie in Boston, bietet BioAgilytix Dienstleistungenin den Bereichen Pharmakokinetik, Immunogenität, Biomarker und zellulären Testsan, die der Entwicklung und Freigabe von Biopharmazeutika in verschiedenenBranchen und für verschiedene Indikationen dienen.BioAgilytix bietet Assay-Entwicklung, Validierung und Probenanalyse unterNicht-GLP, GLP und GCP sowie GMP-Qualitätskontrolltests (d.h.Produktfreigabetests, Stabilitätstests, etc.). BioAgilytix bietet auchdiagnostische Prüfdienstleistungen an seinem CLIA-zertifizierten,CAP-akkreditierten Labor in Boston an.Das Team von BioAgilytix, bestehend aus erfahrenen Wissenschaftlern undQS-Fachleuten, gewährleistet hochwertige Wissenschaft, Datenintegrität und dieEinhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Phasen der klinischen Entwicklung.BioAgilytix ist ein vertrauensvoller Partner für viele globale Top-Pharma- undBiotech-Unternehmen.