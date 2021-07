In der letzten technischen Besprechung zu Moderna vom 28. Juni 2021:“Moderna: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen!„ wurde auf den Ausbruch über den laufenden Aufwärtstrend seit Dezember letzten Jahres hingewiesen, Erste Ziele wurden am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 140,50 US-Dollar für die Aktie ausgerufen. Dieses Ziel wurde erreicht, Moderna ging anschließend in eine Konsolidierung über. Diese scheint aber mit dem starken Ende der abgelaufenen Handelswoche jedoch schon wieder der Vergangenheit anzugehören, offenbar bereiten sich Bullen auf einen Ausbruch und damit Folgekaufsignal vor.

161,8 % Fibo im Blick

Sollte es gelingen über ein Niveau von mindestens 236,50 US-Dollar zuzulegen, werden Gewinne zunächst an die aktuellen Jahreshochs bei 245,70 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Darüber würde schließlich das zweite große Ziel gelegen am 161,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 272,17 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Händler rücken. Geht es allerdings nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs wieder unter die Vorwochentiefstände von 214,07 US-Dollar, würden der Moderna-Aktie Abschläge auf rund 200,00 US-Dollar und den dortigen EMA 50 drohen.