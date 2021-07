ecotel communication ag: Hauptversammlung wählt neuen Aufsichtsrat

Zahlung eine Bardividende von 0,14 EUR je dividendenberechtigter Aktie

Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Wahl des Abschlussprüfers und die Verlängerung des genehmigten Kapitals

Neuwahl des Aufsichtsrats sowie ein neues Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder auf der Tagesordnung

Die ecotel communication ag hat am 08. Juli 2021 ihre Hauptversammlung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung wie bereits im Vorjahr als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.Auf der Tagesordnung standen:Zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat standen Herr Dr. Norbert Bensel, Herr Dr. Thorsten Reinhard, Herr Mirko Mach sowie Frau Brigitte Holzer. Neu zur Wahl haben sich Herr Uwe Nickl sowie Herr Alfried Bührdel gestellt.Alle Abstimmungen haben die notwendigen Mehrheiten erhalten.Im Rahmen der Unternehmenspräsentation wurde den Aktionären die Strategie erläutert, mit der die ecotel-Gruppe zukünftig nachhaltig, profitabel und noch stärker wachsen soll. Im Segment ecotel Geschäftskunden reicht das Portfolio von skalierbaren All-IP Sprachprodukten, über Cloud-Telefonanlagen und die Integration von Sprachdiensten in Kollaborationsplattformen (MS-Teams oder RingCentral) bis hin zu hochbitratigen Datenanschlüssen und modernen VPNs (SD-WAN) sowie Security-Dienstleistungen. Neben diesen Standardprodukten nutzen Kunden zunehmend die Möglichkeit, individualisierte Lösungen für ihre Unternehmensvernetzung zu realisieren. Das alles zahlt darauf ein, ecotel zu dem führenden Qualitätsanbieter im Bereich Telekommunikation für Geschäftskunden in Deutschland werden zu lassen und im Segment ecotel Geschäftskunden wieder profitabel zu wachsen.