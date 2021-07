FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Aareal Bank mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 23 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Immobilienfinanzierer verfüge trotz des zyklischen Geschäfts mit einer Kernkapitalquote von 17,7 Prozent über eine solide Kapitalisierung, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung bei Gewerbeimmobilien, die Stärke der Software-Tochter Aareon und die üppigen Dividenden seien in der aktuellen Bewertung nicht berücksichtigt./edh/ck

