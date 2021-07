Canada Nickel gibt „Bought Deal“-Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 10,0 Mio. Dollar bekannt

Mark Selby, Chair und CEO, sagte: „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, bis zum Jahresende gut finanziert zu bleiben, und bietet erhebliche finanzielle Flexibilität, während wir unser erfolgreiches Explorationsprogramm vorantreiben und unsere Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern avancieren.“

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird zur Finanzierung des Explorationsprogramms im Jahr 2021 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Nickelsulfid-Projekt Crawford verwendet.

Der Abschluss des Angebots wird am oder um den 27. Juli 2021 erwartet oder an einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Emissionsbanken einigen können, und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung von der TSX Venture Exchange und den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden FT-Aktien unterliegen in Kanada einer Haltefrist, die in vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum des Angebots abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Emissionsbanken eine Barprovision von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots.

Darüber hinaus hat das Unternehmen den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von weiteren FT-Aktien eingeräumt, deren Anzahl sich bis zu 15 % der verkauften FT-Aktien belaufen kann. Diese Mehrzuteilungsoption kann jederzeit ganz oder teilweise bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.