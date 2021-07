Die ersten Bohrungen bestätigen und erweitern das geologische Bild

So macht Exploration Freude: Die ersten beiden Bohrungen, die Goliath Resources (TSXV: GOT; FRA: B4IF) auf seinem Golddigger Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia abgeteuft hat, bestätigen und erweitern das geologische Bild der letztjährigen Entdeckung, die auf den sprechenden Namen Surebet („sichere Wette“) getauft wurde. Gleich das erste Bohrloch GD21-001 (138 Meter Länge, 140°/-70°) durchteufte 57,5 Meter Quarz-Sulfid-Adern, die von zwei ausgeprägten und bedeutenden, mehrere Meter mächtigen Quarz-Sulfid-Stockwork-Brekzien begrenzt werden.

Dr. Quinton Hennigh, technischer Berater von Goliath, kommentierte: "Die sofortige visuelle Bestätigung einer Mineralisierung im ersten Bohrloch, das in ein Ziel gebohrt wird, ist eine der schönsten Momente in der Exploration. Obwohl Untersuchungen erforderlich sind, um den Gehalt zu bestätigen, liefert dieses erste Bohrloch Goliath ein erstes detailliertes Bild der Geologie der Zone Surebet, und es ist ein sehr aufregendes Bild. Die Zone scheint aus zwei subparallelen Quarz-Sulfid-Gang-Brekzien bis hin zu intensiven Stockwork-Zonen zu bestehen, zwischen denen ein Intervall mit Sulfid-Stockwork-Mineralisierung liegt. Die Gesamtbreite der beobachteten Mineralisierung beträgt bemerkenswerte 57,5 Meter. In Anbetracht der großen Ausdehnung der Surebet-Zone und falls die Ergebnisse der Bohrungen die Ergebnisse der letztjährigen Schlitzproben bestätigen, könnte dies eine bedeutende neue Entdeckung im Goldenen Dreieck sein."

Roger Rosmus, Gründer & CEO ergänzte: „Dieses erste Bohrloch unserer Jungfernbohrkampagne 2021 hat unsere Erwartungen übertroffen. Die neuen Sulfidabschnitte könnten das Zeug zur nächsten großen hochgradigen Gold-Silber-Entdeckung im Goldenen Dreieck haben. Dies ist das erste von vielen Bohrlöchern, die entlang der auf 1.000 Meter exponierten Mineralisierung auf Surebet gebohrt werden. Wir freuen uns darauf, die Untersuchungsergebnisse zu melden, sobald sie eingegangen sind und interpretiert wurden".





Abbildung 1: Die erste Bohrung zeigt, dass die Surebet Zone einen oberen und einen unteren Erzang aufweist: Die 3,4 Meter mächtige obere Ader enthält visuell geschätzte 10 % gebänderte, angehäufte und verstreute Sulfide, einschließlich Pyrrhotit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit; darunter befinden sich 8,9 Meter starke Stockwork-Brekzien, die zu 40-50 % aus Adern mit ähnlicher Zusammensetzung wie die obere Ader bestehen. Der 11,4 Meter mächtige untere Erzgang zeigt ähnliche Brekzierungen und Sulfidanordnungen wie der obere Erzgang.

Ein zweites Bohrloch, GD21-002, wird derzeit von der gleichen Bohrplattform wie die erste Bohrunge mit nordöstlicher Ausrichtung gebohrt und hat etwa 30 Meter nördlich von GD21-001 ähnliche Quarz-Sulfid-Adern durchteuft, die in einer Tiefe von 30 Metern beginnen. Zusätzliche Fächerbohrungen sind auch für die angrenzenden Vorkommen Lower Waterfall, Waterfall, Main, Central und North Rubble der Zone Surebet geplant.

Goliath hat bis zu 5.000 Meter Bohrungen von mehreren Bohrplattformen aus geplant, um die umfangreiche Gold-Silber-Entdeckung auf Surebet zu testen. Das Ziel der Kampagne ist es, die an der Oberfläche entlang eines Streichens von 1.000 Metern (1 km) und bis in eine Tiefe von 500 Metern freiliegende, hochgradige Gold-Silber-Zone auf Surebet zu definieren. Derzeit ist die Zone Surebet durchschnittlich 9,84 Meter breit mit einem Gehalt von 10,68 g/t AuEq (mit 7,59 g/t Au). Surebet hat auch 500 Meter vertikales Relief und 1.000 Meter abgeleitete Ausdehnung neigungsabwärts.



Abbildung 2: Die Bohrcrew von Goliath Resources muss mit alpinen Bedingungen zurechtkommen. Bei schönem Wetter kein Problem. Obendrein gibt es als Entschädigung das Panorama der Rocky Mountains.

Fazit: Die Professionalität von Dr. Quinten Hennigh verpflichtet ihn zur Zurückhaltung. Dennoch kann man zwischen den Zeilen die Freude über die jüngsten Ergebnisse leicht herauslesen. Goliath liefert den Geologen einen jener seltenen Belohnungs- und Glücksmomente, die das Explorationsgeschäft so besonders machen. Auf die Entdeckung der Surebet Zone im vergangenen Jahr folgte die dreidimensionale Modellierung der Zielzone in einer Form eines riesigen mineralisierten Sandwichs. Die jüngsten Bohrungen zeigen, dass die vermutete Mineralisierung tatsächlich an Ort und Stelle ist und sogar noch breiter ist als gedacht. Jetzt fehlen noch die Analyseergebnisse. Aber soviel ist jetzt schon sicher: Wir werden von den 5.000 Meter Bohrungen auf Surebet noch viel hören. Die heutige Meldung ist Zündstoff für den Markt und könnte die Phantasie einer großen neuen Entdeckung im Goldenen Dreieck beflügeln. Die richtigen Investoren hat Goliath schon. Crescat Capital LLC hält 9,9 Prozent und Eric Sprott 8,2 Prozent der Anteile. Aktuell liegt die Bewertung bei 45 Mio. CAD.

