QIAGEN N.V.: QIAGEN gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt und aktualisiert die Prognose für 2021

QIAGEN gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt und aktualisiert die Prognose für 2021

Venlo, the Netherlands, July 12, 2021 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2021 bekannt, die in Bezug auf den Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie höher als die Prognose liegen. Zugleich aktualisiert QIAGEN den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 als Folge der erfolgreichen COVID-19-Impfkampagnen und der damit verbunden schwächer als erwarteten Testnachfrage.

Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2021 um 28% (+24% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf $567,3 Mio. Währungsentwicklungen gegenüber dem US-Dollar hatten im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen positiven Effekt in Höhe von etwa vier Prozentpunkten auf den Umsatz zu tatsächlichen Wechselkursen. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz um 39% (+35% CER) auf $1.135 Milliarden.

Bei den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19 zeigten sich stärker als erwartete Wachstumstrends, die im zweiten Quartal 2021 ein Plus von 52% CER auf $407,6 Mio. erreichten, was einem Anteil von 72% am Gesamtumsatz entspricht. Im ersten Halbjahr 2021 stieg der Konzernumsatz in den Produktgruppen ohne Bezug zu COVID-19 um 37% (+33% CER) auf $771,6 Mio, mit einem Anteil am Gesamtumsatz von 68%. Die Produktgruppen mit Bezug zu COVID-19 verzeichneten im zweiten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 17% CER auf $ 159,7 Mio. Die Umsatzeinbußen für COVID-19 Produktgruppen betrafen alle Regionen und Produktkategorien, da die Impfkampagnen gegen COVID-19 zu einer geringeren Testnachfrage führten.