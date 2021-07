Übergeordneter Aufwärtstrend der Gold-Aktie bleibt weiter intakt

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres hagelte es starke Kursverluste für die Barrick Gold Aktie. Vom Mehrjahreshoch knapp oberhalb der 31-Dollar-Marke startete im August 2020 eine Abwärtsbewegung, die erst Ende Februar 2021 bei 18,64 Dollar gestoppt werden konnte. Eine anschließende Kurserholung der Goldminen-Aktie auf 25,37 Dollar brachte keinen nachhaltigen bullischen Trendwechsel, stattdessen lösten sich in den letzten Wochen große Teile der Erholungsbewegung wieder in Luft auf.

Doch im übergeordneten Chartbild darf eins nicht übersehen werden, was die aktuelle Situation bei der Barrick Gold Aktie durchaus interessant macht: Trotz der großen Schwankungen und dem hohen Verlust seit dem Sommer 2020 bleibt ein übergeordneter Aufwärtstrend der Gold-Aktie weiter intakt. Dieser startete schon 2015 und brachte immer wieder massive Kursbewegungen in beide Richtungen. Aber selbst der „Corona-Börsencrash” Anfang 2020 änderte nichts daran, dass die markanten Tiefs im Chart der Barrick Gold Aktie steigende Niveaus aufweisen - so im September 2018, im Corona-Crash 2020 und eben auch in diesem Jahr.

Bildet die Barrick Gold Aktie aktuell ein neues dieser ansteigenden markanten lokalen Tiefs aus? Der Blick in das kurzfristigere Zeitfenster des Charts zeigt, dass dies durchaus möglich sein könnte. Nach einer Abwärtsbewegung bei Barricks Aktienkurs von 25,37 Dollar auf 20,29 Dollar, die Ende Juni erreicht wurden, könnte eine Trendwendeformation in Form eines flachen „V” entstehen.

Das Problem für die Bullen: Noch ist diese Formation nicht abgeschlossen, damit ist das Risiko vorhanden, dass die jüngste Seitwärtsbewegung nur die Zwischenkonsolidierung einer übergeordneten Abwärtsbewegung ist. Wird diese nach unten durch einen stabilen Break unter 20,29 Dollar aufgelöst, säßen die Bullen durch einen zu frühen Einstieg in der Falle. In diesem Fall könnte Barricks Aktienkurs sich noch einmal den charttechnischen Unterstützungen bei 19,44/19,73 Dollar und 18,64 Dollar widmen.

Anders sieht die Sache aus, wenn die Barrick Gold Aktie bei 21,34/21,41 Dollar charttechnische Hindernisse überwinden und die Umkehrformation so mit einem charttechnischen Kaufsignal abschließt. Dies könnte die nächste Erholungsbewegung einleiten. Wie weit diese gehen kann, bliebe abzuwarten, allerdings wären mit Blick auf die eingangs geschilderten Trendbilder auch höhere Gewinne möglich. Dazu aber müssten weitere charttechnische Kaufsignale die Bewegung bestätigen und befeuern. Zunächst wären da Hindernisse am Gap bei 21,88/22,44 Dollar zu nennen. Nicht weit darüber findet sich auch schon die 200-Tage-Linie. Ohne bestätigende Kaufsignale kann die Erholung schnell wieder in sich zusammenfallen.

