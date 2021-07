Arkema Disclosure of Trading in Own Shares from 05 July to 09 July 2021 Nachrichtenquelle: Business Wire (engl.) | 12.07.2021, 17:19 | 20 | 0 | 0 12.07.2021, 17:19 | Regulatory News: In accordance with applicable regulations, Arkema (Paris:AKE) announces having carried out the following share buyback transactions in accordance with Article 5 §2 of Regulation (EU) No 596/2014 from 05 July to 09 July 2021 Name of the

issuer Issuer identifier code Day of the

transaction Financial instrument

identifier code Total daily volume

(number of shares) Weighted average

price of daily

acquisition Market

identifier

code ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/5/2021 FR0010313833 14413 106,6479 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/5/2021 FR0010313833 5769 106,5960 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/5/2021 FR0010313833 2369 106,6374 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/5/2021 FR0010313833 780 106,6534 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/6/2021 FR0010313833 20 017 105,2333 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/6/2021 FR0010313833 5958 105,2308 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/6/2021 FR0010313833 2 500 105,7120 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/6/2021 FR0010313833 1000 105,9627 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/7/2021 FR0010313833 24 635 105,4130 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/7/2021 FR0010313833 9 432 105,4430 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/7/2021 FR0010313833 3391 105,4651 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/7/2021 FR0010313833 1649 105,4451 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/8/2021 FR0010313833 28 766 104,9667 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/8/2021 FR0010313833 9 452 104,9993 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/8/2021 FR0010313833 3353 105,0198 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/8/2021 FR0010313833 1442 104,9158 AQUIS ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/9/2021 FR0010313833 3 950 106,5646 XPAR ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/9/2021 FR0010313833 926 106,1629 CEUX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/9/2021 FR0010313833 421 106,1122 TQEX ARKEMA 9695000EHMS84KKP2785 7/9/2021 FR0010313833 103 106,0500 AQUIS TOTAL 140 326 105,5016 Detailed information can be found on the Group Arkema website:

https://www.arkema.com/en/investor-relations/arkema-share/share-buybac ... View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210712005579/en/ Arkema Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Arkema Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer