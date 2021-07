Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.790,51 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,65 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Unterstützende Impulse kamen am Montag von der Wall Street, die US-Börsen sind weiterhin auf Rekordjagd. An der Spitze der DAX-Liste standen kurz vor Handelsschluss die Papiere von Delivery Hero, gefolgt von den Volkswagen- und RWE-Werten. Die größten Abschläge verzeichneten zu diesem Zeitpunkt die MTU-Aktien, gefolgt von den HeidelbergCement-Anteilsscheinen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8432 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich unverändert. Am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.805 US-Dollar gezahlt. Das entspricht einem Preis von 48,93 Euro pro Gramm.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 75,07 US-Dollar, das waren 48 Cent oder 0,64 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.