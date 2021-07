An einem Tag, an dem der begriff "Sommerloch" sich stark untertrieben anfühlt, erreicht der Dax kurz vor Handelsende ein neues Allzeithoch. Die Handels-Volumina sind dünn, zumal die wirklich wichtigen Dinge erst später i

An einem Tag, an dem der begriff "Sommerloch" sich stark untertrieben anfühlt, erreicht der Dax kurz vor Handelsende ein neues Allzeithoch. Die Handels-Volumina sind dünn, zumal die wirklich wichtigen Dinge erst später in der Woche anstehen: die Daten zur US-Inflation (morgen und übermorgen), die Anhörung von Fed-Chef Powell (Mittwoch), und schließlich die Konjunkturdaten aus China (die die Abschwächung der Wirtschaft im Reich der Mitte bestätigen?). Die US-Berichtssaison startet morgen - sie dürfte den Gipfel des Goldilocks-Szenario markieren, da der Basiseffekt extrem durchschlagen wird. Hat der Dax nun bereits seinen Gipfel erreicht? Der deutsche Leitindex dürfte vor allem von den Entwicklungen in China abhängig sein..

