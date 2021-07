Covestro hebt für 20201 die Prognosen zu EBITDA, Free Operating Cash Flow und Return on Capital Employed an. Hintergrund sei ein weiter verbesserter Geschäftsausblick für das zweite Halbjahr, so das Unternehmen aus Leverkusen am Montagnachmittag. „Der Ausblick berücksichtigt unverändert die am 1. April 2021 vollzogene Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials von Koninklijke DSM N.V.”, so ...