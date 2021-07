Und im neuen Quartal gehts direkt weiter. Direkt am 01.07.2021 gab es einen Exit – 80 Mio EUR Umsatz bekamen einen neuen Eigentümer. Man will sich auf „grössere Deals konzentrieren war eine der Begründungen für diesen Verkauf. Managementkapazitäten scheinen langsam ein knappes Gut zu werden. Und diese dann effektiv einzusetzen macht durchaus Sinn. Insbesondere wenn man 3 Mrd EUR Umsatz bis 2023 erreichen will. Und nach dem Kauf der Rasche Umformtechnik GmbH & Co. KG als Add-on-Investition für PrimoTECS am 05.07. kommt heute ein weiterer Exit im noch jungen Quartal:



Verkauf von Cenpa an Accursia Capital – 90 Mitarbeiter, rund 30 Mio EUR Umsatz, profitabel seit Jahren!

Was einen interessanten Kaufpreis für Mutares sichern sollte – Abschluss/Vollzug der Transaktion im dritten Quartal erwartet. Und das verkaufte Unternehmen, Cenpa, hat seinen Sitz in Schweighouse-sur-Moder in Frankreich und ist ein Hersteller von Hülsenkarton für den europäischen Verpackungs- und Hygienemarkt. Das Unternehmen wurde 2016 von Mutares von der Sonoco-Gruppe übernommen. Nach der Akquisition in 2016 hat Mutares das Unternehmen schnell und erfolgreich restrukturiert, wodurch ein positives EBITDA und ein positiver Cashflow über die Jahre 2018 bis 2020 erreicht wurde.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team gemeinsam mit dem lokalen Management erreicht hat. Mit dem neuen Eigentümer haben wir einen Best New Owner gefunden, der den Bereich Packaging stärken und ausbauen möchte.“