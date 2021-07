Sanya belegt Platz 4 in der Kategorie „Gefragte Reiseziele" der Travellers' Choice-Liste von Tripadvisor

Als maßgebliche Auszeichnung in der Tourismusbranche verkörpert die Travellers' Choice-Liste das Wissen und die Erfahrung von Reisenden aus aller Welt und spiegelt die Qualität, den Service und das Wertversprechen der Gewinner wider. Die Travellers' Choice Best of the Best Awards sind dabei die höchste Auszeichnung, die Tripadvisor vergibt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Hunderten von Millionen Bewertungen und Meinungen berechnet, die innerhalb des vorangegangenen Jahres von Reisenden und Gästen auf der ganzen Welt auf Tripadvisor gesammelt wurden und das beste 1 % aller Teilnehmer in einer bestimmten Preiskategorie darstellen.

SANYA, China, 12. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Tripadvisor, die weltweit führende Reiseplattform, hat kürzlich die Travellers' Choice Awards 2021 veröffentlicht. Sanya hat zum ersten Mal den „Travellers' Choice Best of the Best" in der Kategorie „Gefragte Reiseziele – Welt" gewonnen und belegt damit den vierten Platz unter den Reisezielen auf dieser Liste.

Der neue Freihandelshafen, die günstige Steuerfreiheitspolitik sowie eine Reihe von thematischen Initiativen der Tourismusförderungsbehörde von Sanya zur Erholung der Tourismusbranche und der Wirtschaft im Allgemeinen nach der Pandemie haben Sanya, das sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten inländischen Reiseziele bei chinesischen Urlaubern entwickelt hat, die Auszeichnung als „gefragtes Reiseziel" eingebracht

Was die Tourismusförderung betrifft, die zum Gewinn der Auszeichnung führte, hat die Tourismusförderungsbehörde von Sanya einen innovativen Ansatz verfolgt, um zu untersuchen, wie Kultur und Tourismus auf ansprechende Weise integriert werden können. So werden proaktiv Einrichtungen eingeladen, die für ihre Exzellenz in verschiedenen Bereichen bekannt sind und mit Sanya zusammenarbeiten, um die Marke Sanya in Bezug auf Wertversprechen, Lifestyle und Reisen integrativer und multidimensionaler zu machen. Die Bemühungen haben einen neuen Maßstab dafür geschaffen, was es bedeutet, ein bei so zahlreichen Touristen beliebter Ort zu sein, und gleichzeitig die Bedeutung von Sanya als ein Tourismusziel zu stärken, das nicht nur im Inland, sondern auch weltweit ernst genommen wird.

Nach einer eingehenden Analyse des Tourismus-Marktes von Sanya und dem Vergleich mit den aktuellen Erwartungen und Präferenzen heutiger Reisender hat die Tourismusförderungsbehörde von Sanya die Kampagne „Youth Wonderland Sanya" ins Leben gerufen, die sich an Millennials und Mitglieder der Generation Z (im Alter von 18-35 Jahren) richtet und Themen anspricht, die besser auf die Zielgruppe abgestimmt sind. Die Kampagne hat sich als sehr erfolgreich bei der Gewinnung von Mitgliedern der Zielgruppe erwiesen und wurde kürzlich im Rahmen der IAI Festival and Travel Awards mit dem Silberpreis in der Kategorie Kulturtourismus IP ausgezeichnet.

Die Verleihung der „Travellers' Choice Best of the Best" in der Kategorie „Gefragte Reiseziele – Welt" spiegelt dieses Mal nicht nur die wachsende Begeisterung von Reisenden aus aller Welt für Sanya wider, das jetzt eindeutig die Bezeichnung „internationales tropisches Küstenreiseziel" verdient, sondern macht auch den positiven Beitrag deutlich, den die Tourismusförderungsbehörde von Sanya zur Schaffung und Förderung der Stadt als angesagtes Reiseziel geleistet hat.

Sanya arbeitet aktiv an der Verbesserung regionaler Einrichtungen zur Unterstützung des Tourismus, um die nächste Welle von Reisenden aus nah und fern willkommen zu heißen, die sich aufgrund der komfortablen Umgebung, der hervorragenden Infrastruktur und der ausgezeichneten touristischen Dienstleistungen für dieses Reiseziel entschieden haben. Die Tourismusförderungsbehörde von Sanya plant, weiterhin alles zu nutzen, was das Internet, der über das Internet generierte Verkehr und Big Data zu bieten haben, um Sanya als junges, internationales und modisches Reiseziel weiterzuentwickeln, die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Sanya in allen Aspekten auszubauen und weiterhin Besucher aus der ganzen Welt willkommen zu heißen.

