SLM Solutions Group AG stockt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher Nachfrage auf



Lübeck, 12 Juli 2021 - SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338, die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft aufgrund hoher Nachfrage dazu entschieden hat, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital von bis zu 5% auf insgesamt bis zu 7.3% des ausstehenden Grundkapitals zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 von derzeit EUR 19.778.953,00 auf jetzt bis zu EUR 21.228.953,00 durch Ausgabe von bis zu 1.450.000 neuen Aktien erhöht.

Die neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Investoren angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß § 203 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen am oder um den 16 Juli 2021 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die zusätzlichen Erlöse aus der erhöhten Transaktion werden für die Finanzierung des weiteren Wachstums genutzt.

Die Bücher wurden heute bereits geöffnet und werden in Kürze schließen. Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit der beabsichtigten Kapitalerhöhung zu einem 180-tägigen Lock-Up verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und, wie bereits angekündigt, der möglichen Ausgabe weiterer Wertpapiere gemäß den Bedingungen der von der Gesellschaft in den Jahren 2020 und 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.