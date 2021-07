KPS Capital Partners erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Primary Products Business von Tate & Lyle in Nordamerika und Lateinamerika

New York (ots/PRNewswire) - Neues Unternehmen wird ein führender Hersteller von

Tate & Lyle PLC behält ca. 50 % der EigentumsanteileKPS Capital Partners, LP ("KPS") gab heute bekannt, dass das Unternehmen einenendgültigen Kaufvertrag mit Tate & Lyle PLC ("Tate & Lyle") (LSE: TATE.L)abgeschlossen hat, um eine Mehrheitsbeteiligung an Primary Products Business inNordamerika und Lateinamerika sowie die Beteiligungen an den Joint VenturesAlmidones Mexicanos S.A de C.V und DuPont Tate & Lyle Bio-Products Company, LLC(zusammen "Primary Products Business" oder das "Unternehmen") über ein neugegründetes Unternehmen ("NewCo") zu einem Unternehmenswert von 1,7 MilliardenUS-Dollar zu erwerben. KPS und Tate & Lyle werden über verbundene Unternehmenjeweils ca. 50 % an NewCo halten, wobei KPS das Board of Directors und dieoperative Kontrolle hat. Der Abschluss der Transaktion wird für das ersteQuartal 2022 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen undGenehmigungen.Primary Products Business ist ein führender Anbieter von Süßungsmitteln,Industriestärken, Säuerungsmitteln und anderen aus Mais gewonnenen Produkten inNordamerika und Brasilien. Primary Products Business wurde 1906 als A.E. StaleyManufacturing Co. gegründet und kann auf eine über 100-jährige Geschichte in derHerstellung von Produkten aus Mais in den Vereinigten Staaten zurückblicken. DasUnternehmen stellt Maisprodukte für eine Vielzahl von Endanwendungen her, unteranderem für kohlensäurehaltige Getränke, Süßwaren, Verpackungsanwendungen undTierfutter. Mit ca. 1.700 Mitarbeitern in sechs Produktionsstätten in den USAund Brasilien erwirtschaftet Primary Products Business einen Jahresumsatz vonca. 2,3 Milliarden US-Dollar.Michael Psaros, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von KPS,sagte: "KPS freut sich über die Beteiligung an Primary Products Business undfühlt sich geehrt, mit Tate & Lyle zusammenzuarbeiten. Die Interessen von KPSund Tate & Lyle stimmen vollständig überein und haben eine Partnerschaftzementiert, die auf gemeinsamen Werten wie der Sicherheit unserer Mitarbeiterund einem demonstrativen Engagement für Nachhaltigkeit basiert."Unsere Investition in NewCo wird einen führenden, unabhängigen und fokussiertenHersteller von kritischen Inhaltsstoffen aus Mais für den Lebensmittel- undIndustriemarkt schaffen. Die Größe und der Umfang von NewCo sowie die enormenWachstumschancen, die sich durch die Rolle als wichtiger Zulieferer für die