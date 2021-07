--------------------------------------------------------------------------------

Fusion/Übernahme/Beteiligung12.07.2021Wien, 12. Juli 2021 -* Vorbehaltlich der aufsichts- und wettbewerbsbehördlichen Genehmigung wird diebank99 AG (Eigentümer zu 80% Österreichische Post AG und 20% GRAWEBankengruppe) das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich übernehmen* Optimale strategische Ergänzung der bank99o Filialstärke der bank99 und Digitalkompetenz der INGo Komplementäre Kund*innenstruktur in regionaler und demografischer Sichto Ergänzende Stärken in der Produktstrukturo Kompetente neue Mitarbeiter*innen unterstützen Aufbau bank99* Weiterentwicklung einer schlagkräftigen Retail-Bank mit fokussiertemLeistungsangebot: filial & digital - das Beste aus beiden Welten* Eigenmittelbedarf der bank99 im Zuge der Übernahme und des Aufbauprogrammesbis Ende 2021 von voraussichtlich 100 Mio EURDie Österreichische Post Tochtergesellschaft bank99 AG ist mit der ING-DiBa AG(Frankfurt am Main) übereingekommen, das Privatkund*innengeschäft der ING inÖsterreich zu übernehmen. Dies betrifft vor allem Girokonten, Konsum- undHypothekarkredite sowie Wertpapierveranlagungen. Von der Übernahme nicht umfasstsind die reinen Sparkund*innen in Österreich. Mit dem Privatkund*innengeschäftwerden über 100.000 Kund*innen und eine Bilanzsumme von rund 1,7 Mrd EURübernommen. Das Firmenkund*innengeschäft der Zweigniederlassung verbleibt beider ING.Aufbauend auf dem Fokus der bank99 hinsichtlich Girokonten und Zahlungsverkehrkonnten seit dem Start im April 2020 mittlerweile über 80.000 Kund*innengewonnen werden. Mit der nunmehrigen Ergänzung im Kredit- undVeranlagungsgeschäft erfolgt ein weiterer wichtiger Schritt zur zügigenErweiterung der Produktpalette und eine Beschleunigung des Kund*innenhochlaufs.Kund*innen der bank99 können spätestens nach erfolgtem Closing der Transaktionmit attraktiven Kredit- und Veranlagungsprodukten rechnen. BestehendePrivatkund*innen der ING in Österreich werden nach der technischen Migrationzusätzlich zum bereits gewohnten digitalen Kund*innenerlebnis in den Genussflächendeckender Bargeldversorgung in bis zu 1.800 Geschäftsstellen derÖsterreichischen Post kommen und haben die Möglichkeit, sich bei wichtigenFinanzangelegenheiten von den Bankbetreuer*innen der bank99 beraten zu lassen.