Die 13. Venture Week für internationale Eliten fand in Suzhou statt

SUZHOU, China, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 10. Juli 2021 wurde im Suzhou International Expo Center die 13. Venture Week für internationale Eliten in Suzhou und der 2. Suzhou Scientists Day eröffnet. Die diesjährige Venture Week lockte 78 Akademiker an, mehr als 3.000 talentierte Gäste nahmen an der Veranstaltung teil und insgesamt 3.139 Projekte waren dabei, so das Organisationskomitee der Venture Week.

Die Venture Week ist eine wichtige Aktivität zur Anwerbung von Talenten, auf die sich Suzhou konzentriert. Sie findet seit 2009 jährlich statt. Insgesamt wurden in den letzten zwölf Sitzungen 7.287 Projekte vorgestellt und abgerechnet. Die Venture Week wurde in Form einer Kombination aus online und offline durchgeführt. Die Hauptveranstaltung läuft noch bis zum 12. Juli. Die öffentliche Plattform hat insgesamt 2.204 innovative und unternehmerische Projekte gesammelt, die an der Veranstaltung teilnehmen.