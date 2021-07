CO2-neutrale Gold- und Kupferproduktion – Tencent, Teamviewer, QMines Limited

Viele Anleger achten bei der Investition in Unternehmen darauf, dass nicht nur die harten Bilanzkennzahlen überzeugen, sondern auch Umweltaspekte von der jeweiligen Geschäftsführung bei strategischen Unternehmensentscheidungen berücksichtigt werden. …

