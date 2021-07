YuppTV launcht die Top-Premier-Streaming-Plattform SonyLIV in internationalen Märkten

ATLANTA, 13. Juli 2021 /PRNewswire/ -- YuppTV, die weltweit führende OTT-Plattform für südasiatische Inhalte, hat SonyLIV am 1. Juli in Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, dem Nahen Osten und Europa eingeführt. Über diese Plattform können die Zuschauer eine breite Palette von Unterhaltungsinhalten in mehreren Muttersprachen, Blockbuster-Originale, TV-Shows und Filme in verschiedenen Genres sehen.

Premium SonyLIV Originals und TV-Shows werden auf YuppTV in Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, dem Nahen Osten und Europa verfügbar sein

SonyLIV bietet eine Auswahl an VOD-Inhalten, darunter SonyLIV Premium Originals, Blockbuster-Fernsehsendungen und Filme. Mit dem Start von SonyLIV auf YuppTV in Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, dem Nahen Osten und Europa können YuppTV-Nutzer eine große Auswahl an Shows und Filmen aus verschiedenen Genres genießen.

Herr Uday Reddy, Gründer & CEO von YuppTV, kommentiert die Zusammenarbeit: „Es ist eine Freude für uns, SonyLIV zu unserer riesigen Bibliothek hinzuzufügen und dem Unterhaltungsriesen eine viel größere Reichweite auf der ganzen Welt zu bieten. Unsere Zuschauer können sich auf unserer Plattform über reichlich neueste und beste Optionen von SonyLIV freuen. Diese Märkte bieten ein großes Potenzial für indische Fernsehzuschauer von Hindi-Shows bis hin zu südindischen Filmen. Es wird eine großartige Verbindung für beide sein. Premium-Inhalte auf die Plattform zu bringen, zeigt das starke Engagement von YuppTV im OTT-Bereich sowohl im internationalen als auch im indischen Markt."

Herr Manish Aggarwal, Head - Growth and Monetization, Digital Business, SonyLIV, sagte: „Wir freuen uns, unsere Präsenz in Übersee zu erweitern und mit YuppTV eine Fülle von bereichernden und vielfältigen Inhalten einem breiteren Publikum anzubieten. Es ist ein Vergnügen, zusammenzukommen und in der Lage zu sein, das Gesicht der indischen Unterhaltung weltweit weiter zu verändern. Diese Zusammenarbeit wird uns helfen, unsere Inhalte leicht zugänglich zu machen und ein nahtloses Erlebnis für unsere Zuschauer zu gewährleisten."

Ob Shows wie der ultra-berühmte „Scam 1992 - The Harshad Mehta Story", Maharani, Avrodh, Nutzer können über die YuppTV-Plattform auf eine Vielzahl von SonyLIV-Shows zugreifen. Die Benutzer erhalten eine Mischung aus Sendungen in mehreren Sprachen, einschließlich Hindi, Marathi und Bengali zusammen mit in Hindi synchronisierten südindischen Inhalten.

Besuchen Sie https://www.yupptv.com für weitere Information.