YOC AG: Ankündigung vorzeitige Rückzahlung Wandelschuldverschreibung 2018/2021



Berlin, 13. Juli 2021 - Die YOC AG, Berlin (nachfolgend die "Gesellschaft"), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 119698 B, hatte die Wandelschuldverschreibung 2018/2022 (WKN A2NBE5 / 593273 / ISIN DE000A2NBE59 DE0005932735) im Gesamtnennbetrag in Höhe von 1.550.600,00 EUR (nachfolgend die "Wandelschuldverschreibung") begeben, die eingeteilt war in bis zu 15.506 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 100,00 EUR (nachfolgend jeweils eine "Schuldverschreibung").



Jede Schuldverschreibung konnte in nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt werden. Nach bereits erfolgter Wandlung von Schuldverschreibungen existieren aktuell noch 506 Schuldverschreibungen (wandelbar in 6.325 Aktien) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 50.600,00.



Die Gesellschaft ist gem. § 6 Abs. 2 der Anleihebedingungen berechtigt, die noch ausstehenden Schuldverschreibungen am 31. Juli 2021 zu 110% ihres Nennbetrages zurückzuzahlen. Der 31. Juli 2021 fällt auf einen Samstag. Daher erfolgt die Rückzahlung am 2. August 2021 ("Rückzahlungstag"). Die Rückzahlung erfolgt über die Clearstream Banking AG Zug-um-Zug gegen Ausbuchung der Schuldverschreibungen aus den Depots der Anleihegläubiger.

Die vorzeitige Rückzahlung muss mindestens zehn (10) Geschäftstage vor dem Rückzahlungstag bekannt gemacht werden. Dies vorausgeschickt gibt die Gesellschaft hiermit bekannt, dass sie von ihrem Recht auf vorzeitige Rückzahlung der Wandelschuldverschreibung zum 31. Juli 2021 im Hinblick auf die noch ausstehenden insgesamt 506 Schulverschreibungen hiermit Gebrauch macht und die Schuldverschreibungen am Rückzahlungstag 2. August 2021 zurückzahlen wird.



Über YOC



YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X(R) ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X(R) und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X(R). Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Niederlassungen betreibt das Unternehmen in Düsseldorf, Hamburg, Wien und Warschau. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: YOC AG

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322

Fax: +49 (0)30-72 61 62 222

E-Mail: ir@yoc.com

Internet: www.yoc.com

ISIN: DE0005932735

WKN: 593273

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

