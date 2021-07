Hinch Distillery gewinnt Gold bei der International Wine and Spirit Competition 2021

Die Auszeichnung, die von der International Wine and Spirit Competition (IWSC) in London verliehen wurde, brachte dem Whiskey 95 von 100 möglichen Punkten ein, eine der höchsten Punktzahlen, die jemals an einen irischen Whiskey vergeben wurden, der in Ex-Craft-Bierfässern gefinished wurde.

Die IWSC 2021 war die bisher größte Veranstaltung des Wettbewerbs, bei der 80 Experten über 4.000 Spirituosen beurteilten.

Die Craft & Casks-Reihe der Hinch Distillery ist ein Trio von feinen irischen Whiskeys, die das Geschmacksspiel in diesem Segment anheben, da sie mit Craft-Bierfässern von Whitewater Brewing in Nordirland und der Kinnegar Brewery in Co Donegal veredelt wurden.

Die Serie besteht aus drei Whiskeys; dem Imperial Stout Finish, dem Irish Red Rye Finish und dem Rye Export Stout Finish, die seit ihrer Einführung Anfang des Jahres das Geschmacksprofil der Whiskey-Szene auf den Kopf stellen.

Die Craft & Casks-Reihe bietet einen deutlich aromatisierten, in Bierfässern gereiften Whiskey, der ein aufkommender Trend in der Branche ist. Obwohl Hinch ein relativ neuer Name in der Getränkebranche ist, hat er sich schnell mit den Besten messen können und in den zwei Jahren seines Bestehens bereits prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten.

Der IWSC-Award ist ein Beweis für das Renommee des Unternehmens und wird auf der Grundlage großer Vertriebsverträge verliehen, die das Unternehmen mit Firmen in China, Hongkong, Taiwan, Australien, Neuseeland, den USA, Frankreich, Deutschland, Polen und Russland abgeschlossen hat.

Die Preisrichter sagten: „Hopfen, gebutterter Teekuchen und florale Frische bilden einen großartigen Start für diese reichhaltige und genussvolle Reise durch cremiges Karamell, kandierte Orange, saftige Sultaninen, Zimt und Lebkuchen. Der Alkohol ist so gut eingearbeitet, dass er kaum wahrnehmbar ist."

Der Vorsitzende von Hinch, Dr. Terry Cross OBE, der Ende Mai seine Destillerie und sein Restaurant für die Öffentlichkeit öffnete, sagte: „Obwohl wir über ein Jahr lang nicht in der Lage waren, unser öffentliches Angebot in der Brennerei in vollem Umfang zu öffnen, haben wir unser Angebot weiterentwickelt, unser Portfolio erweitert und im Schatten eines sehr herausfordernden Wirtschaftsklimas wichtige Aufträge gewonnen. Wir sind hocherfreut, eine Goldmedaille für unser Craft & Casks Imperial Stout Finish zu erhalten."

Die Destillerie bietet nun Führungen durch den Herstellungsprozess des Whiskeys und auch Gin-Touren an. Besuchen Sie https://www.hinchdistillery.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1561042/Hinch_Irish_Whiskey_Craft_Casks.jpg