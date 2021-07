Sentis Capital Cell 3 PC unterschreitet durch passive Verwässerung Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 9,5 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT)

EQS Group-News: Sentis Capital Cell 3 PC / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Sentis Capital Cell 3 PC unterschreitet durch passive Verwässerung Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 9,5 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT) 13.07.2021 / 07:00

Balzers, 13.Juli 2021 - Sentis Capital Cell 3 PC (im Folgenden «Sentis Zelle 3»), eine eigenständige Vermögenseinheit unter dem Dach der Sentis Capital PPC aber nicht im Eigentum derselben, wurde anlässlich der jüngsten Kapitalmassnahmen von Meyer Burger weder für die Aktienplatzierung noch für die Wandelanleihe eingeladen. Wir können das Vorgehen gut nachvollziehen, da es im Interesse aller Aktionäre ist, das Aktionariat weiter zu verbreitern und zu internationalisieren besonders im Hinblick auf die geplante Wachstumsphase der MBT.

Aufgrund dieser Kapitalmassnahmen wird Sentis Zelle 3 passiv unter die 10 % Beteiligungsschwelle verwässert. Dies führt zu einer gesetzlichen Meldepflicht nach Art. 13 Abs. 3 FinfraV-FINMA.

Vorherige Anpassungen der Beteiligungsquote haben wir Anfang des Jahres 2021, also lange Zeit vor diesen Kapitalmassnahmen im Zuge von Rebalancings vorgenommen, da die Position in unserem Portfolio zu gross geworden war. Diese Anpassungen fanden daher zu tieferen Kursen statt, als dies aktuell möglich wäre. Sentis Zelle 3 war also weder mehrere Monate vor den Kapitalmassnahmen noch nach diesen im Markt aktiv.

Durch diese Rebalancings wurden keine gesetzlichen Meldepflichten der Sentis Zelle 3 nach Schweizer Recht begründet (Art. 13 Abs. 3 FinfraV-FINMA, KR, RLMT, SER).

Sentis Zelle 3 ist ein langfristig orientierter Aktionär und seit Dezember 2016 (zu Beginn über eine Muttergesellschaft) grösster Aktionär der Meyer Burger Technology AG (MBT).

Vor der Ankündigung des Strategiewandels der MBT und der Kapitalerhöhung im Juli 2020 betrug die Beteiligungsquote 8.22 % an der MBT.

Um die Kapitalerhöhung von 165 Millionen im Juli 2020 überhaupt zu ermöglichen, haben die Banken von bestehenden Grossaktionären bereits einen Monat vorher eine signifikante Verpflichtung eingefordert.