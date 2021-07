Corestate: CEO erwirbt in großem Stil Aktien mit deutlicher Prämie zum Marktpreis

René Parmantier kauft 750.000 Aktien zu je zwölf Euro, Prämie bei zehn Prozent

Vorstand ist nun insgesamt mit rund 9,7 Prozent am Unternehmen beteiligt

Parmantier: "Deutlicher Vertrauensbeweis in unsere Wachstums-Story"

Frankfurt, 13. Juli 2021. René Parmantier, CEO der Corestate Capital Holding S.A. (Corestate), hat am 9. Juli 2021 außerbörslich 750.000 Aktien des Unternehmens zu einem Preis von je 12 Euro und damit zu einem Aufschlag von rund zehn Prozent zum Schlusskurs des Vortags (10,92 Euro) erworben.

René Parmantier: "Corestate ist in der deutschen und europäischen Immobilienwirtschaft ein einzigartiges Unternehmen. Das integrierte Geschäftsmodell und die von mir eingeleitete noch deutlichere Fokussierung auf die Investoren als unsere wichtigste Kundengruppe tragen Früchte. Dank des für unsere neue Strategie zentralen Zukaufs der Aggregate Financial Services (heute Corestate Bank) sind wir nun noch besser aufgestellt, um schon heute, aber vor allem nach der Pandemie, am zu erwartenden Wachstumsschub in allen Bereichen des Immobilienmarktes zu partizipieren. Ich habe deshalb beschlossen, mit substanziellen eigenen Mitteln in Corestate zu investieren und möchte dieses Investment als deutlichen Vertrauensbeweis in unsere Wachstums-Story verstanden wissen, von der ich absolut überzeugt bin."

Insgesamt halten die Vorstandsmitglieder von Corestate nun über 3,3 Millionen Aktien, dies entspricht einem Anteil von rund 9,7 Prozent. Damit ist der Vorstand in sehr hohem Maße auch persönlich am Unternehmenserfolg beteiligt und unterstreicht sein Bekenntnis zur nachhaltigen und profitablen Aufstellung der Corestate.



