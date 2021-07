Gerresheimer AG: Gerresheimer beschleunigt das Umsatzwachstum

Ask 0,91

Konzernumsatz wächst organisch um 7,5 %, im Kerngeschäft um 7,1 %

Lösungen für Biotech-Medikamente und High Value Solutions weiterhin Treiber für Umsatzplus

Organische Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft bei 22,8 %

Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt organisch um 19,1 % auf 1,28 Euro

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Düsseldorf, 13. Juli 2021 - Die Gerresheimer AG hat im zweiten Quartal 2021 ein starkes Umsatzwachstum gezeigt. "Die neue Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und Lösungsanbieter für unsere Kunden zeigt Wirkung. Im zweiten Quartal haben wir unsere Stärke gezeigt. Vorfüllbare Spritzen und weitere High Value Solutions wie Lösungen für Biotech-Medikamente sind die wichtigsten Treiber. Die Auslieferung von Injektionsfläschchen läuft wie geplant. Wir erwarten ein gutes zweites Halbjahr und bestätigen unsere Prognose für 2021", sagte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.



Im zweiten Quartal 2021 hat die Gerresheimer AG einen organischen Konzernumsatz von 377 Mio. Euro erzielt. Die Umsatzerlöse sind organisch um 7,5 % gewachsen, im Kerngeschäft sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,1 Prozent angestiegen. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices ist im zweiten Quartal 2021 organisch um 4,4 Prozent gewachsen. Insbesondere im Bereich pharmazeutischer Primärverpackungen aus Kunststoff wie auch im Spritzengeschäft konnte das Unternehmen deutlich an Umsatz zulegen. Der organische Umsatz im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass ist um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Signifikante Umsatzsteigerungen waren insbesondere bei High Value Solutions wie zum Beispiel Elite Glass Produkten zu verzeichnen.