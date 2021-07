Relief berichtet, dass sein Kooperationspartner NRx und Quantum Leap die Behandlung von schwer erkrankten COVID-19-Patienten mit Aviptadil in der I-SPY COVID-Studie bekannt gegeben haben

Genf, Schweiz, 13. Juli 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Patienten, die an schweren Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, therapeutische Hilfe bieten möchte, teilte heute mit, dass sein Kooperationspartner NRx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: NRXP) ("NRx") und Quantum Leap Healthcare Collaborative(TM) ("Quantum Leap") bekannt gegeben haben, dass sie mit der Behandlung von Patienten mit inhalativ verabreichtem Aviptadil im Rahmen der I-SPY COVID-Studie (NCT04488081), einer Phase 2 adaptiven Plattformstudie zur verbesserten Behandlung von schwer und kritisch erkrankten COVID-19-Patienten, begonnen haben. Die entsprechende NRx/Quantum Leap-Pressemitteilung kann über folgenden Link abgerufen werden.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingtem akutem Lungenversagen. Als Teil der Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose. Darüber hinaus bringt Reliefs Akquisition von APR Applied Pharma Research eine vielfältige Pipeline von vermarkteten Programmen sowie Programmen in der klinischen Entwicklung in das Unternehmen ein.