Der 10 Millionste Motor von GWM ist da und weitere 23 Leistungspläne angekündigt

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich lief der 10-millionste Motor von GWMsHYCET offiziell vom Band, was GWM zum ersten Unternehmen mit einer Größenordnungvon 10 Millionen Motoren unter den chinesischen Automarken macht. HYCET haterklärt, dass es in den nächsten drei Jahren 23 Motorenprodukte auf Basis dervier Kraftstoffformen Benzin, Diesel , synthetischer Kraftstoff und Wasserstoffsowie sechs Produktplattformen auf den Markt bringen wird. Eine solch starkeF&E-Stärke hat die Aufmerksamkeit aus allen Bereichen des Lebens auf sichgezogen.Seit seiner Gründung hat sich HYCET dem Durchbruch und der Innovation gewidmet,mit der Fähigkeit der "One-Stop"-Produktentwicklung. Es hat ein nationalesProduktlabor mit der weltweit führenden Experimentier- und Testkapazität undwissenschaftlicher F&E-Stärke aufgebaut. Es wurde bereits mehrfach mit demScience and Technology Progress Award ausgezeichnet. Sein unabhängigentwickelter GW4C20B 2.0T-Benzinmotor hat sieben Mal den Titel "The Best Enginesof China" gewonnen. HYCET stellt auch Motoren mit CVVL-Technologie her. NebenHYCET beherrschen nur drei große Marken auf der Welt, nämlich BMW , Nissan undToyota, diese Technologie vollständig. Der 10-millionste Motor, der dieses Malvom Band lief, ist ein 1,5-T-Zylinder-Benzindirekteinspritzer mit derTypenbezeichnung 4B15C. Dieser Motor zeichnet sich durch eine maximale Leistungvon 135 kW, ein maximales Drehmoment von 275 Nm und einen minimalenKraftstoffverbrauch von 218,2 g/kWh aus und gehört damit in Bezug aufVerbrennungseffizienz und Emissionsniveau zu den Spitzenreitern der Branche. InZukunft wird dieser leistungsstarke Motor unter anderem im HAVAL JOLION zumEinsatz kommen.