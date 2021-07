Nordic Semiconductor Q2 EBITDA Above Consensus Autor: PLX AI | 13.07.2021, 07:04 | 20 | 0 | 0 13.07.2021, 07:04 | (PLX AI) – Nordic Semiconductor Q2 revenue USD 147.6 million vs. estimate USD 148 million.Q2 EBITDA USD 29.2 million vs. estimate USD 28 millionSays demand remains strong across all end-user segments, and revenue growth continues to be held back by … (PLX AI) – Nordic Semiconductor Q2 revenue USD 147.6 million vs. estimate USD 148 million.Q2 EBITDA USD 29.2 million vs. estimate USD 28 millionSays demand remains strong across all end-user segments, and revenue growth continues to be held back by … (PLX AI) – Nordic Semiconductor Q2 revenue USD 147.6 million vs. estimate USD 148 million.

Q2 EBITDA USD 29.2 million vs. estimate USD 28 million

Says demand remains strong across all end-user segments, and revenue growth continues to be held back by supply constraints

The order backlog continued to increase to USD 1,253 million at the end of June Nordic Semiconductor Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Nordic Semiconductor Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer