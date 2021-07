13.07.2021 / 07:30

Achte Buyside-Transaktion im Jahr 2021: Mutares übernimmt die Ganter Construction & Interiors GmbH von der MIGATI Beteiligungsgesellschaft mbH

* Achte Akquisition im Jahr 2021



* Zielunternehmen mit einem Umsatz von ca. EUR 110 Mio.

* Anbieter von Innenausbau und Montage



München, 13. Juli 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb der Ganter Construction & Interiors GmbH von der MIGATI Beteiligungsgesellschaft mbH unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2021 erwartet.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Waldkirch bei Stuttgart beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. EUR 110 Mio. im Bereich Innenausbau. Es betreibt weitere Standorte in Italien, Frankreich und der Schweiz. Als neues Plattform-Investment wird die Akquisition das Segment Goods & Services innerhalb des Mutares Portfolios stärken und Cross-Selling-Möglichkeiten innerhalb des bestehenden Portfolios schaffen.

Die Ganter Construction & Interiors GmbH bietet Produkte und Dienstleistungen für den Retail-, Gewerbe- und Wohnbereich an, wie z. B. Innenausbau, konzeptionelle Innenraumgestaltung und -planung, Neu- und Innenausbau und Renovierungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Architekten, Hotels, Büros, Restaurants, Luxusmarken und private Immobilienbesitzer.



Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Akquisition passt perfekt zu unseren Investitionskriterien. Es existiert eine starke Marke und ein etabliertes Geschäftsmodell - ich bin zuversichtlich, dass wir darauf aufbauen und die Langlebigkeit des Unternehmens sicherstellen können."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.