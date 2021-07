Elanders Q2 EBITA Below Consensus; Semiconductor Shortage Affecting Some Customers Autor: PLX AI | 13.07.2021, 07:35 | 41 | 0 | 0 13.07.2021, 07:35 | (PLX AI) – Elanders Q2 EBITA SEK 145 million vs. estimate SEK 162 million.Changes in exchange rates had a negative effect on EBITA of SEK 11 millionQ2 sales SEK 2,769 million vs. estimate SEK 2,754 millionSays shortage of semiconductors created … (PLX AI) – Elanders Q2 EBITA SEK 145 million vs. estimate SEK 162 million.Changes in exchange rates had a negative effect on EBITA of SEK 11 millionQ2 sales SEK 2,769 million vs. estimate SEK 2,754 millionSays shortage of semiconductors created … (PLX AI) – Elanders Q2 EBITA SEK 145 million vs. estimate SEK 162 million.

Changes in exchange rates had a negative effect on EBITA of SEK 11 million

Q2 sales SEK 2,769 million vs. estimate SEK 2,754 million

