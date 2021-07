Seit Anfang April und einem Kursniveau von 48,35 US-Cents befindet sich der Baumwoll-Future wieder im Aufwind, dabei gelang es auf 92,95 US-Cents zuzulegen und damit wichtige Hürden aus 2019/2020 zu meistern. Besagte Seitwärtsspanne setzte schließlich Ende Februar ein und wurde im Laufe der Wochen immer kleiner. Das ist ein klares Indiz für eine bullische Konsolidierung in Form eines symmetrischen Keils/Dreiecks. Derartige Kursmuster werden in der Regel bei 2/3 ihrer Länge in Trendrichtung aufgelöst, was bei Baumwolle nun bald der Fall sein könnte.

Kaufsignal abwarten!

Innerhalb des asymmetrischen Dreiecks sind nur spekulative Handelsansätze möglich. Regelkonforme Kaufsignale in Richtung der aktuellen Jahreshochs bei 92,95 und darüber an die übergeordnete Zielmarke um 99,86 US-Cents ergeben sich erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg mindestens über 90,00 US-Cents. In diesem Szenario könnte anschließend das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ2S6E zum Einsatz kommen. Verkaufssignale bei dem Rohstoff dürften dagegen erst unterhalb von rund 79,00 US-Cents aufkommen und zu Rückschlägen an die Zweifachunterstützung verlaufend um 72,45 US-Cents führen.