---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EIN ANGEBOT ODER VERKAUF DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG WÄRE



SLM Solutions Group AG: EUR 25 Mio. aus Kapitalerhöhung zur Unterstützung des zukünftigen Wachstumskurs



Lübeck, 13. Juli 2021 - Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338, die "Gesellschaft")

hat die am 12. Juli 2021 angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich abgeschlossen. In Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden insgesamt 1.450.000 Aktien sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren in Europa und den USA zu einem Platzierungspreis von 17,25 Euro je Aktie platziert. Mit dem Abschluss der Transaktion und einem Bruttoerlös von rund EUR 25 Mio. hat SLM Solutions die nächste wichtige Voraussetzung für die Fortsetzung des zukünftigen Wachstumskurses geschaffen.



Rund zwei Drittel der Erlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien sollen der Fortführung von Investitionen in strategisch wichtige Bereiche wie der NXG XII 600 und der Ausweitung des internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerks dienen (d.h., ein Standort an der US-Westküste). Der Restbetrag soll der Finanzierung des laufenden Betriebs dienen.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns der Kapitalmarkt im Hinblick auf die erfolgreiche Kapitalerhöhung entgegenbringt", sagt Dirk Ackermann, Finanzvorstand der SLM Solutions Group AG. Die Transaktion ermöglicht SLM Solutions, seinen starken Wachstumskurs fortzusetzen und sein Engagement für eine verlässliche Kapitalverwendungsstrategie mit hoher Visibilität für unsere Investoren zu demonstrieren.



Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung zu einem 180-tägigen Lock-Up verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen und, wie bereits angekündigt, der möglichen Ausgabe weiterer Wertpapiere gemäß den Bedingungen der von der Gesellschaft in den Jahren 2020 und 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen. Die neuen Aktien sollen am oder um den 16 Juli 2021 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.